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Банки обновили максимумы по ставкам на вклады и накопительные счета

19 ноября 2024 11:19  [71] Бизнес

В конце октября 2024 года Центробанк РФ повысил ключевую ставку третий раз за год. В этот раз до 21%. Это стало историческим максимумом. Вслед за этим вырос и индекс доходности вкладов во многих российских банках, рассчитал сервис "Финуслуги".

Повышение ключевой ставки повлекло за собой повышение ставок в нескольких крупных банках России.

Так, с 12 ноября ставки по вкладам повысил Альфа-Банк (до 22%), с 15 ноября – Ренессанс банк (до 23%) и ВТБ (до 24%). ВТБ также поднял ставки на накопительным счетам (до 24%). "Максимальную ставку смогут использовать новые клиенты, а также нынешние пользователи, если разместят "новые для банка средства на депозите", — отметили  в пресс-службе банка.

Согласно прогнозу банковских экспертов, к концу года рынок привлечения в России может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 25%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 28%, против 26% годом ранее.

"В любой ситуации есть короткий отрезок времени, когда можно быстро сориентироваться и получить от сложившихся обстоятельств пользу. Комбинация ПДС и вклада позволяет решить сразу две задачи – накопить на краткосрочные цели и обеспечить себе "подушку" на долгосрочную перспективу. Этим важно пользоваться сейчас", – заявил Георгий Горшков, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

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Теги:
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