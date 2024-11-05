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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" развивает сотрудничество с профильными вузами

19 ноября 2024 13:15  [2] Бизнес

Специалисты АО "Транснефть-Верхняя Волга" провели экскурсию для преподавателей Нижегородского государственного архитектурного университета (ННГАСУ). Научные сотрудники ННГАСУ посетили нефтеперекачивающую станцию в Нижегородской области, где ознакомились с производственными процессами, применяемыми в отрасли современными технологиями и импортозамещающим оборудованием.

Преподаватели осмотрели магистральную насосную – цех, где установлены нефтеперекачивающие агрегаты, создающие необходимый напор для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Преподаватели также познакомились с принципами работы камер пуска и приема средств очистки и диагностики трубопроводов, установок ввода противотурбулентных присадок (ПТП). Использование ПТП уменьшает энергозатраты при транспортировке.

Работники НПС рассказали о программе импортозамещения ПАО "Транснефть". Российский аналог ПТП был разработан организациями системы "Транснефть". Его серийное производство запущено в 2019 году. В том числе, организован выпуск ПТП для использования при низких температурах, они обеспечивают более стабильную транспортировку углеводородов по сравнению с импортными аналогами.

"Технический визит преподавательского состава ННГАСУ на производственный объект предприятия – первый подобный опыт. Принято решение о подготовке в стенах университета студентов в соответствии с нашими актуальными требованиями. Знакомство научных сотрудников вуза с производственными площадками позволит выстроить учебный процесс максимально эффективно", - отметил заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам АО "Транснефть-Верхняя Волга" Тимур Камалиев.

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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