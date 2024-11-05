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Общество

Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут курсировать до 14 декабря

19 ноября 2024 14:03  [118] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут курсировать до 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Напомним, дополнительные пригородные поезда Нижний Новгород - Моховые горы введены на данном направлении из-за ремонта Борского моста с 19 марта. Закрытие сезона планировалось 30 ноября.

Так, из Нижнего Новгорода дополнительные поезда отправляются в 12:12, 14:35, 15:22, 19:30 и 20:30.

Время отправления с Бора - в 7:45, 13:03, 15:27, 16:28, 19:27 и 21:19.

В пресс-службе ГЖД отметили, что с запуском дополнительных электричек пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород – Моховые горы за 10 месяцев текущего года вырос почти на 70%. За этот период они перевезли 425 тысяч пассажиров.

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Теги:
ГЖД Общественный транспорт электрички
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