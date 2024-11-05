Александр Синелобов представил нижегородский опыт на форуме "ИТ-Диалог" Общество

Фото: пресс-служба форума "ИТ-диалог"

Нижегородская делегация приняла участие в XI международном форуме "ИТ-Диалог" в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба правительства региона, опыт Нижегородской области был представлен на двух сессиях: "Умный город — управление через данные" и "Будущее и перспективы региональных центров оптимизации госуслуг".

Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов отметил, что на основе больших данных в Нижегородской области работают "умные остановки", "умное освещение", а также система видеонаблюдения. По словам министра, в настоящее время безопасность граждан на дорогах и улицах обеспечивают более 17 тысяч камер.

Также Александр Синелобов добавил, что в Нижегородской области в рамках пилотных программ работает ИИ для контроля вывоза ТКО. Благодаря системе специалисты получают информацию о местах и периодичности вывоза мусора. Кроме того, мониторинг работы региональных операторов происходит в режиме онлайн, также автоматически отслеживается наполненность контейнеров.

"Вторая система на основе ИИ – управление и контроль состояния улично-дорожной сети. В режиме онлайн распознаются ямы, производится математический расчет площади повреждения дорожного полотна. На основе больших данных формируются дашборды информационной аналитической системы ситуационного центра, где руководители могут оперативно принимать решения. Отмечу, что нижегородский опыт уже привлек внимание участников форума", - рассказал Александр Синелобов.

Директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская, рассказала о работе регионального центра оптимизации (РЦО) государственных и муниципальных услуг.

"Пример успешной работы РЦО – объединение муниципальных услуг по признанию граждан малоимущими и постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. Процесс получения этих услуг идет друг за другом, предоставление последующей зависит от результата оказания предыдущей. При этом заявителю было необходимо дважды собирать документы. Благодаря объединению услуг заявитель экономит и силы, и время", - отметила Светлана Мусарская.

Представленные практики будут рассмотрены для формирования региональных стратегий и программ цифровой трансформации с учетом новых приоритетов нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", формируемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

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