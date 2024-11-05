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Россиянам пообещали вернуть доступную ипотеку

19 ноября 2024 14:37  [115] Общество

В России многим гражданам пришлось отложить покупку жилья из-за низкой доступности ипотеки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме, сообщает телеканал "360".

Она отметила, что первым шагом к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти, будет выход рынка из состояния перегрева. Для этого, добавила Набиуллина, рост доходов россиян должен опережать поднятие цен на недвижимость.

"Вторым шагом станет возвращение доступной рыночной ипотеки. Сейчас она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню", - добавила Набиуллина.

Глава Центробанка объяснила, что этого можно достигнуть только при наличии низкой инфляции и никак иначе.

Напомним, что Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по рыночным программам ипотеки сразу на 3,5 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ планирует распространить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на автокредиты и ипотеку.

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Теги:
Ипотека ЦБ РФ
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