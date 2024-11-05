Центробанк может ввести ограничения на выдачу ипотеки с 1 июля 2025 года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, архив

Центральный банк России планирует распространить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на автокредиты и ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ РФ.

Так, ограничения на выдачу ипотеки могут произойти уже с 1 июля 2025 года. Ранее МПЛ введены в отношении необеспеченных займов.

"Банк России планирует применять МПЛ для банков и МФО в ипотеке и автокредитовании, чтобы более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора", - говорится в материалах регулятора.

В частности, с 1 июля следующего года будут введены лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве. Сюда войдут также кредиты на покупку жилого помещения или апартаментов и другие.

Центробанк предлагает при необходимости вводить лимиты по кредитам на строительство индивидуального жилого дома, обеспеченные залогом земельного участка и (или) строящегося (возведенного) на нём жилого дома, и прочие ипотечные кредиты.

Напомним, Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам сразу на 3% - почти до 25% годовых. По мнению аналитиков, его примеру последуют и остальные участники рынка. Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью телеканалу "360" рассказала, что спрос на ипотеку сохранится, несмотря на повышение ставок.

СПРАВКА:

Макропруденциальные лимиты — это предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объёме кредитов и займов, выдаваемых банками и МФО. Их устанавливает Банк России с целью снижения доли рискованных кредитов.