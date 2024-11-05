Эн+ получил "Платину" в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG), один из ведущих мировых производителей низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, был удостоен высшей награды — "Платины" — в рейтинге лучших российских работодателей по версии Forbes.



В методологии составители рейтинга акцентируют основное внимание на социальных параметрах, например, оценивают наличие у компаний политик, выходящих за рамки привычного социального пакета, программ работы с молодежью, вовлечение в повестку устойчивого развития, работу над удержанием молодых кадров в малых и средних городах.



Критерии оценки компаний распределены по трем ключевым направлениям, которые составляют аббревиатуру ESG: "Экология" (E), "Сотрудники и общество" (S) и "Корпоративное управление" (G). В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попадают в одну из четырех групп: "платина", "золото", "серебро" и "бронза".



По итогам оценки Эн+ получил от членов жюри "платину" в категории "Корпоративное управление", "золото" за инициативы в области экологии и "серебро" за достижения в сфере "Сотрудники и общество". Оценка была проведена без учета деятельности металлургического сегмента, представленного компанией РУСАЛ.



Эн+ стремится использовать и развивать передовые мировые практики в сфере безопасности труда и устойчивого развития. Компания объявила о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году. На предприятиях Эн+ реализуются программы обучения и повышения квалификации сотрудников, на всех уровнях ведётся работа среди молодежи по укреплению кадрового потенциала. Компания активно участвует в развитии территорий, на которых она работает, поддерживает социальные и экологические проекты, направленные на улучшение качества жизни местного населения и сохранение природных ресурсов.



В Нижнем Новгороде холдинг представлен группой компаний "Эн+Тепло Волга", осуществляющей тепло и водоснабжение жителей Автозаводского и Ленинского районов.



"На региональном уровне успешно реализуются все федеральные льготные программы Эн+ для сотрудников. В частности, 29 специалистов участвуют в программе "Льготная ипотека", по которой работодатель компенсирует 50% ежемесячного платежа по кредиту. Зарекомендовала себя и программа внутреннего кадрового резерва: сотрудники рабочих специальностей могут получить льготное высшее образование за счет работодателя и в дальнейшем претендовать на более высокие должности, требующие специальной профподготовки. Сейчас по специальностям электро и теплоснабжение в высших учебных заведениях региона у нас обучается 8 сотрудников мастерского состава и 2 электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции по программе получения высшего льготного образования со 100% софинансированием от работодателя", - прокомментировал генеральный директор "Эн+Тепло Волга" Виталий Гаврюшенко.



Отдельное направление работы – внутреннее развитие и обучение сотрудников.



"К примеру, в октябре в Нижнем Новгороде мы запустили проект "Школа внутренних тренеров". Участники проекта сначала пройдут обучение по развитию управленческих навыков и освоению смежных бизнес-процессов, а потом смогут делиться своими знаниями с другими сотрудниками", - рассказала HR-директор "Эн+Тепло Волга" Ольга Дворцова.



Со стороны направления по развитию бизнес-систем предприятия также внедряется много мотивационных производственных конкурсов, благодаря которым работники не только могут повысить уровень дохода, но и почувствовать свой вклад в общее развитие компании, что является мощнейшим стимулом.



"К примеру, сейчас мы запустили рейтинг рационализаторов. В течение года сотрудники подают кайзен-предложения по улучшению условий труда и проекты по совершенствованию бизнес-процессов, участвуют по внутренних конкурсах. За каждое поданное предложение набираются баллы, а в конце года лучшие смогут получить прибавку к окладу на следующий год, войти в кадровый резерв, получить куратора-наставника из числа генеральных директоров, стать героем информационных материалов корпоративной газеты и ТВ и много другое. Для нас важно, чтобы сотрудники видели, что ни одно их предложение, направленное на улучшение, не остается незамеченным", - отметил руководитель направления по развитию бизнес-систем "Эн+Тепло Волга" Алексей Маргеев.