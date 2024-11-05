Новую меру поддержки добровольцев разработали в Нижегородской области

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Новая мера поддержки добровольцев - "Культурная карта" - разработана в Нижегородской области. Инициатором карты является АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" при содействии регионального министерства культуры.
"Культурная карта" позволит добровольцам бесплатно посещать культурно-досуговые мероприятия в театрах, музеях, кинотеатрах, арт-пространствах.
По словам министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, по одной карте можно будет посетить 10 спектаклей и 10 музеев. Получить "Культурную карту" добровольцы смогут по рейтинговой системе на платформе Добро.рф.
Ранее в регионе был введен ряд мер поддержки волонтеров, включающих в себя бесплатную сотовую связь, бесплатную транспортную карту, возмещение проезда в новые регионы и многое другое.
Уточнить полный список мер поддержки и как ими воспользоваться можно узнать в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что программу развития добровольчества разрабатывают в Нижегородской области.
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