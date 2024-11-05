Новую меру поддержки добровольцев разработали в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Новая мера поддержки добровольцев - "Культурная карта" - разработана в Нижегородской области. Инициатором карты является АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" при содействии регионального министерства культуры.

"Культурная карта" позволит добровольцам бесплатно посещать культурно-досуговые мероприятия в театрах, музеях, кинотеатрах, арт-пространствах.

По словам министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, по одной карте можно будет посетить 10 спектаклей и 10 музеев. Получить "Культурную карту" добровольцы смогут по рейтинговой системе на платформе Добро.рф.

Ранее в регионе был введен ряд мер поддержки волонтеров, включающих в себя бесплатную сотовую связь, бесплатную транспортную карту, возмещение проезда в новые регионы и многое другое.

Уточнить полный список мер поддержки и как ими воспользоваться можно узнать в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что программу развития добровольчества разрабатывают в Нижегородской области.