Программу развития добровольчества разрабатывают в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" организовала в Нижнем Новгороде круглый стол на тему "Разработка региональной программы развития добровольчества, включающей меры поддержки добровольцев". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии приняли участие руководители и активисты нижегородских волонтерских объединений. Участники обсудили, какова должна быть мотивация для занятия добровольческой деятельностью у людей разных возрастов, интересов и взглядов.

Так, в ходе круглого стола было предложено обеспечивать волонтеров бесплатной сотовой связью, внедрить транспортную "Доброкарту", предоставляющую льготы на проезд в общественном транспорте, создать общественно-административный центр по предоставлению услуг добровольческим организациям от дизайнеров и юристов, а также компенсировать проезд до места проведения добровольческих мероприятий волонтерам старше 35 лет.

Кроме того, волонтеры обсудили деятельность Ресурсного центра добровольчества Нижегородской области и стратегию развития добровольчества на 2023-2025 года.

Ранее сообщалось, что более 2 000 нижегородцев пройдут обучение в корпоративном университете добровольцев.

Также напомним, что в начала октября в Нижегородской области стартовал проект "Цифровые волонтеры".