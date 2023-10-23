Программу развития добровольчества разрабатывают в Нижегородской области

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АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" организовала в Нижнем Новгороде круглый стол на тему "Разработка региональной программы развития добровольчества, включающей меры поддержки добровольцев". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В мероприятии приняли участие руководители и активисты нижегородских волонтерских объединений. Участники обсудили, какова должна быть мотивация для занятия добровольческой деятельностью у людей разных возрастов, интересов и взглядов.
Так, в ходе круглого стола было предложено обеспечивать волонтеров бесплатной сотовой связью, внедрить транспортную "Доброкарту", предоставляющую льготы на проезд в общественном транспорте, создать общественно-административный центр по предоставлению услуг добровольческим организациям от дизайнеров и юристов, а также компенсировать проезд до места проведения добровольческих мероприятий волонтерам старше 35 лет.
Кроме того, волонтеры обсудили деятельность Ресурсного центра добровольчества Нижегородской области и стратегию развития добровольчества на 2023-2025 года.
Ранее сообщалось, что более 2 000 нижегородцев пройдут обучение в корпоративном университете добровольцев.
Также напомним, что в начала октября в Нижегородской области стартовал проект "Цифровые волонтеры".
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