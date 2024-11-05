Оборудование на 21 линии электропередачи обновили в Нижегородской области Бизнес

Энергетики филиала ПАО "Россети" – МЭС Волги завершили ремонт 96 фундаментов опор на 21 линии электропередачи 220-500 кВ в Нижегородской области. Выполненные работы нацелены на рост надежности электроснабжения региона, где проживает более 3 млн человек, предприятий нефтегазовой, химической и металлургической отраслей.

Особое внимание было уделено ЛЭП 500 кВ, обеспечивающим энергосвязи Нижегородского региона с объединенными энергосистемами Центра и Средней Волги, участвующим в выдаче мощности Костромской ГРЭС и Чебоксарской ГЭС.

В частности, ремонты проведены на линиях "Вешкайма – Арзамасская", "Арзамасская – Радуга Южная", "Арзамасская – Радуга Северная", "Костромская ГРЭС – Луч", "Костромская ГРЭС – Нижегородская", "Вешкайма – Осиновка", "Владимирская – Радуга Южная", "Владимирская – Радуга Северная", "Чебоксарская ГЭС – Нижегородская". На этих объектах энергетики усилили 54 фундамента опор.

Использовалась технология восстановления с применением высокопрочного бетона и полимерных материалов для водонепроницаемости конструкций, устойчивости к колебаниям температур.