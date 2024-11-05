Квалифицированные кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области будет разработана и реализована программа высшего образования по подготовке кадров для отрасли народных художественных промыслов (НХП). Соглашение об этом заключили Минтуризма Нижегородской области и Высшая школа народных искусств (университет), сообщили в пресс-службе правительства региона.

Документ был подписан накануне в ходе III Международного форума "Содружество моды" в Санкт-Петербурге. Соглашение предусматривает создание образовательной площадки на базе одного из нижегородских предприятий НХП. Новая образовательная программа будет соответствовать всем действующим госстандартам. Планируется, что она мтпртует в новом учебном году.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что наш регион является одним из важнейших центров НХП в России: на нижегородской земле насчитывается 28 мест традиционного бытования промыслов, работают десятки производств.

"Наше богатое наследие вдохновляет не только самих нижегородцев, но и гостей из множества регионов России и зарубежных государств. Одна из наших приоритетных задач – быть хранителями национального "культурного кода" страны", – подчеркнул Яковлев.

По словам министра, для развития отрасли крайне важна подготовка молодых специалистов, которые смогут сохранить традиции и при этом создать новые эксклюзивные продукты. В партнёрстве с Высшей школой народных искусств будет вестись подготовка мастеров и искусствоведов - в первую очередь, для таких видов НХП, как хохломская роспись, нижегородская вышивка, балахнинское кружево, городецкая роспись и казаковская филигрань.

Президент Высшей школы народных искусств Валентина Максимович указала, что университет и правительство Нижегородской области являются единомышленниками в работе по сохранению народных художественных промыслов России.

"Наша миссия – подготовка уникальных художников, способных через высочайшую эстетику культурного наследия России формировать этическое отношение к нашей стране во всём мире!" – подчеркнула она.

Развитие традиционных мест бытования НХП является одним из приоритетных направлений для развития туризма в Нижегородской области. Это соответствует целям и задачам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время он включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов" и "Совершенствование управления в сфере туризма".