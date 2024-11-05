Павел Солодкий назначен вице-президентом федеральной Ассоциации содействия сохранения ОКН Политика

Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий был назначен вице-президентом Ассоциации содействия сохранения памятников культурно-исторического наследия. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского бизнес-омбудсмена.

Приказ о назначении был подписан Президентом Ассоциации Евгением Инджгия. Павел Солодкий будет курировать направление, посвященное расселению и передаче инвесторам многоквартирных домов, которые являются объектами исторической среды и признаны аварийными. В его обязанности входит руководство указанным направлением, а также формирование и председательство рабочей группы, которая будет заниматься вопросами, связанными с расселением и передачей таких объектов. Павел Солодкий будет также вести переговоры с различными заинтересованными сторонами, включая органы власти, инвесторов и общественные организации.

"Важно отметить, что восстановление объектов культурного наследия становится отдельной и все более значимой отраслью в стране. Все больше предпринимателей осознают ценность таких объектов и стремятся их сохранить, что в свою очередь поддерживается на уровне регионов и федеральных властей. Ассоциация содействия сохранения памятников культурно-исторического наследия "Клуб инвесторов в историческую недвижимость" объединяет десятки предпринимателей, которые имеют опыт в восстановлении ОКН. В рамках своей новой должности я смогу активно участвовать в этих процессах, что позволит мне не только продвигать интересы инвесторов, но и способствовать сохранению культурного наследия страны. Моя работа будет направлена на создание эффективного механизма взаимодействия между государственными органами, инвесторами и общественностью, что является ключевым фактором для успешного восстановления исторических объектов", - прокомментировал Павел Солодкий.

Ранее сообщалось, что архитектурный памятник "Домъ Кузнецовыхъ 1908" в Городце выставлен на торги.