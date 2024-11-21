Глеб Никитин: "С мамы начинается жизнь каждого человека" Общество

В России в последнее воскресенье ноября, согласно Указу президента РФ № 120 от 30 января 1998 года, отмечается День матери. Праздник воздаёт должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и "в целях повышения социальной значимости материнства". В этом году он выпал на 24 ноября.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление с Днём матери.

"Дорогие мамы! От всего сердца поздравляю вас с вашим главным праздником!

С мамы начинается жизнь каждого человека. Материнская любовь - одно из самых сильных и искренних чувств. Она способна творить чудеса, спасать и делать невозможное возможным, находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Именно на материнской любви во многом и держится наш мир, она объединяет человечество и дарит надежду.

В России с давних времен было особое отношение к роли матери, что находило свое воплощение в народной мудрости, сказках, легендах и преданиях, искусстве. Сегодня уважение к материнству - одна из главных традиционных ценностей нашего общества, которая прописана в Конституции страны, этому уделяется большое внимание и в государственной политике.

Очень много ярких, талантливых, любящих мам живет в Нижегородской области. Все больше с каждым годом многодетных мам, тех, кто посвящает свою жизнь детям. Сложно даже представить, как вы всё успеваете, помогая становлению маленьких людей и при этом реализуя себя в других сферах. Гордимся вами! Спасибо за ваш бесценный вклад в наше общее будущее.

В этот праздник хочется пожелать всем мамам здоровья и сил! Пусть ваши дети всегда радуют вас, окружают заботой и будут для вас поддержкой! С Днём матери!"