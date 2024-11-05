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Общество

Нижегородцам напомнили о правилах приема антибиотиков

20 ноября 2024 18:30  [114] Общество

Неделя борьбы с антимикробной резистентностью проходит в России 18-24 ноября. Главный клинический фармаколог министерства здравоохранения Нижегородской области Игорь Мотылев рассказал о правилах употребления противомикробных препаратов.

По словам специалиста, антибиотики являются сильными лекарственными средствами, применяемыми в борьбе с вирусными инфекциями.

Прежде всего, принимать такие препараты без назначения врача ни в коем случае нельзя, поскольку на протекание болезни это не повлияет.

"В отношении вирусов антибиотики не действуют, и на улучшение общего самочувствия не влияют. Под маской повышения температуры тела могут протекать многие неинфекционные заболевания. И только врач - специалист может и вправе разобраться с этим. Пациент сам себе может нанести вред, принимая антибиотик без учета противопоказаний, как следствие - возможно развитие побочных эффектов и даже ухудшение течения заболевания. Необоснованный прием антибиотиков приводит к тому, что собственная микрофлора организма "адаптируются", микробы приобретают лекарственную устойчивость", - рассказал специалист.

Также врач напомнил, что перед приемом антибиотиков необходимо пройти определенные медицинские процедуры. Так, нужно сдать основные анализы, определить возбудителя инфекции.

Также нередки и случаи аллергических реакций на антибиотики, назначенные пациенту его лечащим врачом. В случае развития аллергии на прием лекарственного препарата необходимо прекратить его дальнейший прием и обратиться к врачу.  

Другим последствием бесконтрольного приема антибиотиков может стать развитие дисбактериоза, угнетение иммунной системы. Не следует забывать и о побочных действиях таких препаратов: возможны токсические поражения органов организма, нарушения сердечного ритма. Кроме того, антибиотики не рекомендуется принимать в первые 3-5 дней простуды.

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Теги:
Медицина и здоровье
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