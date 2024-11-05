Нижегородцев приглашают присоединиться к семейному флешмобу "Поблагодари маму!" Общество

Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб в преддверии празднования Дня матери 24 ноября.

В преддверии празднования Дня матери, который в этом году отмечается 24 ноября, Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех желающих к участию. Основной лейтмотив акции - поздравить всех мам и сказать им слова благодарности.

Для участия во флешмобе нужно с 20 по 24 ноября выложить на своей странице в соцсети ВКонтакте фотографию, видео или рисунок, посвященный маме, и отметить этот пост хештегами: #деньматери2024 и #фондандреяпервозванного.

Информация о победителях будет размещена 27 ноября на страницах Фонда в соцсетях.