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Общество

Нижегородцев приглашают присоединиться к семейному флешмобу "Поблагодари маму!"

20 ноября 2024 17:22  [80] Общество

Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб в преддверии празднования Дня матери 24 ноября.

В преддверии празднования Дня  матери, который в этом году отмечается 24 ноября, Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех желающих к участию. Основной лейтмотив акции - поздравить всех мам и сказать им слова благодарности.

Для участия во флешмобе нужно с 20 по 24 ноября выложить на своей странице в соцсети ВКонтакте фотографию, видео или рисунок, посвященный маме, и отметить этот пост хештегами: #деньматери2024 и #фондандреяпервозванного.  

Информация о победителях будет размещена 27 ноября на страницах Фонда в соцсетях.

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Теги:
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