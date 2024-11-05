Глеб Никитин встретился с Марией Бутиной Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 ноября провел рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ Марией Бутиной. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Главной темой встречи стало переселение иностранцев из стран дальнего зарубежья по идеологическим соображениям, их поддержка, а также практическая реализация положений Указа Президента РФ от 19.08.2024 № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Глеб Никитин отметил, что в регионе создано областное кадровое агентство "ОКА" - уникальный проект, помогающий переселенцам обосноваться в Нижегородской области. В рамках этого проекта иностранные граждане, которые ещё только задумываются о переезде, могут получить консультации, а в случае переезда – поддержку и сопровождение.

"В данном случае мы говорим про систему идеологически мотивированной миграции. Мы стремимся сделать процесс переселения максимально простым и удобным. Однако чтобы создать максимально понятный механизм для переселения, потребуется проработка мер на федеральном уровне. Уверен, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать решению этой задачи", - отметил Глеб Никитин.

В ходе встречи отмечалось, что с лета в кадровое агентство "ОКА" поступило более 150 заявок от желающих переехать в Россию. География запросов охватывает страны Западной Европы, США, Канады, Великобритании и другие страны. К настоящему моменту около 50 человек уже воспользовались помощью специалистов агентства "ОКА" и связали свою жизнь с Нижегородской областью. Среди них – врачи, учителя, ИТ-специалисты, архитекторы, инженеры, бизнесмены, фермеры и общественные деятели.

"В Нижегородской области ведется самая системная работа по поддержке переселенцев. Вы в этом плане и первые, и передовые", - сказала Мария Бутина.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Юрий Арсентьев побывали в гостях у основателей русско-немецкого поселка Ремо и Биргит Кирш.

Фото: Олег Булыгин