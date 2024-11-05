Следующий фестиваль INTERVALS пройдёт в Нижнем Новгороде с 24 по 27 апреля

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Крупнейший в России международный фестиваль медиаискусства INTERVALS в Нижнем Новгороде в следующем году пройдёт в период с 24 по 27 апреля. Об этом сообщили организаторы.
Четырёхдневная программа будет включать городскую мультимедийную выставку, а также образовательный и музыкальный блоки, а также перформансы.
Напомним, фестиваль INTERVALS - детище нижегородской компании dreamlaser. Мероприятие проходит при поддержке правительства региона и "Центра 800".
Замгубернатора Олег Беркович отметил, что INTERVALS сейчас является главным в России фестивалем медиаискусства. В этом году его посетило рекордное количество зрителей - 350 тысяч человек.
"Замечательно, что организаторы не останавливаются в развитии и добавляют каждый год новые форматы: лектории, вечеринки и прочее", — добавил Олег Беркович.
Объединяющей темой мероприятий фестиваля 2025 года станут траектории.
"Траектории на фестивале станут философией восприятия и взаимодействия. Эта тема позволит по-новому взглянуть на время и пространство, где движение становится основной формой существования. Это возможности почувствовать новые траектории развития медиаискусства, города и человека", — рассказали организаторы.
Планируется задействовать 15 площадок на территории Нижнего Новгорода — традиционно, это будут как уличные локации, так и внутри помещений. На них представят работы отечественных и зарубежных художников.
Подробности INTERVALS-2025 будут объявлены в соцсетях фестиваля.
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