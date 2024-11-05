Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2024 09:25  [63] Популяция зубров при поддержке АО "Транснефть-Верхняя Волга" возрождается в Центральной России
21 ноября 2024 09:06  [86] "Нижновэнерго" переведено в режим повышенной готовности из-за сильного ветра
21 ноября 2024 08:53  [86] Общая потребность в жилье в Дзержинске до 2030 года составляет 10 тысяч квартир
21 ноября 2024 08:20  [115] Усиление ветра порывами до 16-21 м/с ожидается в Нижегородской области
21 ноября 2024 07:47  [131] Финал конкурса "Проектный руководитель-2025" пройдёт в Нижнем Новгороде
20 ноября 2024 18:30  [287] Нижегородцам напомнили о правилах приема антибиотиков
20 ноября 2024 18:14  [276] Врачей городской детской поликлиники №39 Нижнего Новгорода поздравили с Днем педиатра
20 ноября 2024 17:22  [299] Нижегородцев приглашают присоединиться к семейному флешмобу "Поблагодари маму!"
20 ноября 2024 17:10  [312] Около 2 тысяч безработных нижегородцев воспользовались услугой по социальной адаптации на рынке труда
20 ноября 2024 16:48  [303] Нижегородцы изготовят и отправят в зону СВО окопные свечи
Общество

"Нижновэнерго" переведено в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

21 ноября 2024 09:06  [86] Общество

Фото: Россети

По прогнозам синоптиков, 21-22 ноября в Нижегородской области ожидается значительное усиление юго-восточного ветра, порывы могут достигать до 21 м/с. В связи с этим филиал "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" перешёл в режим повышенной готовности.

Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, к оперативному реагированию в условиях непогоды подготовлены 287 бригад, в состав которых входят 993 специалиста и 354 единицы спецтехники. В случае обесточивания социально значимых и инфраструктурных объектов, подачу электроэнергии обеспечат 239 резервных источников.

В "Нижновэнерго" создан Оперштаб, который будет обмениваться информацией с подразделениями МЧС и органами власти. Специалисты непрерывно следят за метеообстановкой.

Операторы временного информационного центра будут работать круглосуточно.

Энергетики призывают жителей Нижегородской области в случае обнаружения оборванных электропроводов не приближаться к ним, а сообщить о ситуации в энергокомпанию или отделение МЧС.

Телефон горячей линии энергетиков: 8-800-220-0-220.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижновэнерго Погода Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph