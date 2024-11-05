Усиление ветра порывами до 16-21 м/с ожидается в Нижегородской области

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Региональное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области из-за сильного ветра.
По прогнозам синоптиков, в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 16-21 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение суток.
По этой причине возможны ЧС местного и регионального масштабов, связанных с обрывом ЛЭП, падением деревьев, ветхих и слабоукреплённых конструкций, а также строительных кранов. Рекомендуется держаться от них в стороне.
В условиях такой погоды лучше воздержаться от прогулок.
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