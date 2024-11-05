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Общество

Усиление ветра порывами до 16-21 м/с ожидается в Нижегородской области

21 ноября 2024 08:20  [112] Общество

Фото: Александр Воложанин

Региональное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области из-за сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 16-21 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение суток.

По этой причине возможны ЧС местного и регионального масштабов, связанных с обрывом ЛЭП, падением деревьев, ветхих и слабоукреплённых конструкций, а также строительных кранов. Рекомендуется держаться от них в стороне.

В условиях такой погоды лучше воздержаться от прогулок.

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Теги:
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