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Экономика

Инвестиции в лесную отрасль Нижегородской области выросли более чем на 37%

21 ноября 2024 09:48  [126] Экономика

По итогам первого полугодия 2024 года объём инвестиций в лесопромышленную отрасль Нижегородской области превысил 2,6 млрд рублей - это на 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе-июне 2023 года в лесную отрасль региона было инвестировано порядка 1,9 млн рублей. Об этом рассказали в Поволжском филиале Рослесинфорга.

Согласно информации, 84,4% от общего объёма инвестиций (свыше 2,2 млрд рублей) вложено в производство бумаги и бумажных изделий.

Далее по объёму инвестиций идут строительство и реконструкция деревообрабатывающих производств (243,5 млн рублей) лесоводство и лесозаготовка (9,2 млн рублей).

По словам директора "Поволжского леспроекта" Павла Лебедева, в прошлом году основные средства - почти 1,7 млрд рублей - пошли на приобретение специализированных машин и оборудования. Ещё 768,2 млн рублей было вложено в строительство инфраструктуры.

Отмечается, что крупнейшими инвесторами в нашем регионе выступают бумкомбинат "Волга" и ООО "Форами" (производство домокомплектов). Так, очередной проект балахнинского бумкомбината включён в федеральный перечень приоритетных инвестпроектов. ООО "Форами", в свою очередь, реализует инвестпроект по строительству комплекса глубокой переработки древесины в ТОСЭР "Володарск", направленный на импортозамещение.

Напомним, что в первом полугодии 2024 года лесной доход Нижегородской области достиг 667 млн рублей - это на 21% больше, чем в прошлом году. Более половины этих средств поступили в бюджеты региона и МСУ, остальное - в федеральную казну. Наш регион находится на третьем месте в ПФО по уровню доходов, полученных от использования лесов. Первые две строчки заняли Пермский край и Кировская область.

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Теги:
Инвестиции Лесное хозяйство
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