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Общество

Энергетики Сормовской ТЭЦ подтвердили готовность к устранению ЧC

21 ноября 2024 16:02  [161] Общество

Фото: предоставлено Т Плюс

Сотрудники Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" подтвердили готовность к устранению разливов нефтепродуктов в ходе прошедшего 20 ноября на территории станции комплексного учения. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В мероприятии участвовали оперативный персонал, нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные формирования гражданской обороны Сормовской ТЭЦ, пожарно-спасательные части Главного управления МЧС России по Нижегородской области и специалисты Нижегородского аварийно-спасательного отряда Приволжского центра "ЭКОСПАС" – филиала АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций".

Согласно вводной, в результате разгерметизации одного из резервуаров на территории мазутного хозяйства Сормовской ТЭЦ произошёл разлив мазута объёмом 20 тысяч куб. м с последующим возгоранием. Участники учений отработали действия по эвакуации пострадавших из очага поражения, тушению пожара, локализации разлива, сбору мазута и ликвидации загрязнения территории.

"Задачи, поставленные планом проведения учений, выполнены. Учения продемонстрировали чёткое, слаженное взаимодействие всех привлечённых служб и готовность персонала Сормовской ТЭЦ к устранению разливов нефтепродуктов", – подвёл итог мероприятия заместитель начальника по гражданской обороне и защите населения Главного управления МЧС России по Нижегородской области Роман Низов.

"Тренировки по проведению аварийно-спасательных работ на станциях филиала проходят регулярно. Полученные в ходе тренировок навыки позволят в реальной обстановке минимизировать последствия возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов и загрязнением окружающей среды", – отметил начальник отдела по специальной работе Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Крамарь.

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Теги:
Т Плюс учения ЧС
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