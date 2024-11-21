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Культура и отдых

Валентине Матвиенко представили бренд нижегородских НХП "Человечно"

21 ноября 2024 17:59  [95] Культура и отдых

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Презентация бренда народных художественных промыслов Нижегородской области "Человечно" прошла на площадке III Международного форума "Содружество моды" в Санкт-Петербурге 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства ре

В экспозицию Нижегородской области вошла продукция 13 производителей отрасли.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев ознакомил председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко с работами мастеров хохломской и городецкой росписи, казаковской филиграни, нижегородского гипюра, чернолощеной керамики. Ей также продемонстрировали выксунскую игрушку, городецкую золотную вышивку, а также изделия кожевенного и камнерезного промыслов.

Помимо нижегородской экспозиции на выставке были представлены достижения дизайнеров и производителей продукции легкой промышленности других регионов России и стран СНГ.

"Наши страны все могут делать сами – от дизайна до производства одежды, обуви, аксессуаров, которые будут с удовольствием носить наши граждане", – сказала Матвиенко.

Сергей Яковлев напомнил, что бренд НХП Нижегородской области "Человечно" впервые представили в августе этого года на Форуме креативных территорий в Нижнем Новгороде. После этого бренд также презентовали московском ГУМе.

"В бренде "Человечно" объединились все народные художественные промыслы региона. Мы видим, что места традиционного бытования наших НХП с каждым годом посещает все больше и больше туристов. Это свидетельствует о возрождении массового интереса людей к культуре и истории страны",- рассказал Яковлев.

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области напомнили, что продвижение туристического потенциала традиционных мест бытования народных художественных промыслов – одна из составляющих реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Напомним, Нижегородская область создала первый бренд, объединяющий все промыслы региона.

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Теги:
НХП Форум
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