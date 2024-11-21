Нижегородка Екатерина Гольцева завоевала Кубок Казахстана по шахматам Спорт

Воспитанница нижегородской спортшколы №9 Екатерина Гольцева стала победителем международного турнира "Кубок Казахстана по шахматам - 2024", сообщили в департаменте спорта Нижнего Новгорода.

​​​Согласно информации, в рамках турнира 16 сильнейших шахматисток из России, Казахстана и Индии играли матчи по нокаут-системе (игра на выбывание).

Екатерина Гольцева одержала победу в матчах с тремя мастерами ФИДЕ, а в финале победила международного гроссмейстера из Казахстана Лию Курмангалиеву со счётом 2:0.

Помимо титула, победительнице Кубка Казахстана вручили денежный приз - 2,5 млн тенге (~ 500 тысяч рублей).

Отметим, что в марте 2023 года состоялся переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.

Екатерина Гольцева выросла в семье профессиональных шахматистов: её брат Дмитрий – мастер ФИДЕ, а родители – Евгений Гольцев и Светлана Вифлеемская – тренеры по шахматам. Сама девушка тренируется под руководством своей мамы. Нижегородская спортсменка входит в состав сборной России.

Напомним, что в октябре 2023 года Екатерина заняла третье место на Чемпионате России по быстрым шахматам среди женщин, а в феврале 2024 года стала чемпионкой России.