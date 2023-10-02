Нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева взяла "бронзу" Чемпионата России

Екатерина Гольцева
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Воспитанница спортшколы №9 Нижнего Новгорода Екатерина Гольцева заняла третье место на Чемпионате России по быстрым шахматам среди женщин. Об этом сообщили в городском департаменте физической культуры и спорта.
Соревнования прошли 15-16 октября в Сочи. Для участия в турнире прибыли 84 сильнейшие шахматистки со всей России. Спортсменки играли по швейцарской системе в 11 туров.
Как рассказали в департаменте, в ходе турнира Екатерина Гольцева обыграла международных гроссмейстеров Дарью Чарочкину и Лею Гарифуллину. В итоге нижегородская спортсменка завоевала бронзовую медаль.
Стоит отметить, что ещё год назад девушка соревновалась в категории юниоров до 21 года.
Екатерина выросла в семье профессиональных шахматистов: её брат Дмитрий – мастер ФИДЕ, а родители – Евгений Гольцев и Светлана Вифлеемская – тренеры по шахматам. Сама девушка тренируется под руководством своей мамы.
Она с 10 лет входила в состав юношеской команды сборной России и ежегодно показывала высокие результаты на первенствах, Кубках и чемпионатах России.
Так, в 2018 году Екатерина оказалась первой юной нижегородкой, которая впервые в истории завоевала призовое место на чемпионате мира по быстрым шахматам. А в 2022 году она стала чемпионкой России среди юниорок.
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