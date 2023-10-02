Нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева взяла "бронзу" Чемпионата России Спорт

Екатерина Гольцева Фото: департамент физкультуры и спорта Нижнего Новгорода

Воспитанница спортшколы №9 Нижнего Новгорода Екатерина Гольцева заняла третье место на Чемпионате России по быстрым шахматам среди женщин. Об этом сообщили в городском департаменте физической культуры и спорта.

Соревнования прошли 15-16 октября в Сочи. Для участия в турнире прибыли 84 сильнейшие шахматистки со всей России. Спортсменки играли по швейцарской системе в 11 туров.

Как рассказали в департаменте, в ходе турнира Екатерина Гольцева обыграла международных гроссмейстеров Дарью Чарочкину и Лею Гарифуллину. В итоге нижегородская спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Стоит отметить, что ещё год назад девушка соревновалась в категории юниоров до 21 года.

Екатерина выросла в семье профессиональных шахматистов: её брат Дмитрий – мастер ФИДЕ, а родители – Евгений Гольцев и Светлана Вифлеемская – тренеры по шахматам. Сама девушка тренируется под руководством своей мамы.

Она с 10 лет входила в состав юношеской команды сборной России и ежегодно показывала высокие результаты на первенствах, Кубках и чемпионатах России.

Так, в 2018 году Екатерина оказалась первой юной нижегородкой, которая впервые в истории завоевала призовое место на чемпионате мира по быстрым шахматам. А в 2022 году она стала чемпионкой России среди юниорок.