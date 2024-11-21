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Общество

Ещё 55 нижегородских автобусных маршрутов перейдут на брутто-контракты в 2025 году

22 ноября 2024 08:45  [97] Общество

В Заксобрании Нижегородской области прошло заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству, в ходе которого депутаты обсудили перевод муниципальных автобусных маршрутов и электротранспорта Нижнего Новгорода на брутто-контракты.

По данным областного Минтранса, в 2025 году на брутто-контракты перейдут 55 автобусных муниципальных маршрутов и 15 маршрутов электротранспорта. Контролировать данный процесс будет Центр развития транспортных систем региона.

Замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин рассказал, что при переходе на брутто-контракты за основу взяли положительно зарекомендовавшую себя практику, отработанная в Перми и Санкт-Петербурге.

По мнению представителей ведомства, новый подход к работе общественного транспорта позволит решить целый комплекс вопросов, таких как обновление парка автотранспортных предприятий, соблюдения расписания и улучшение условий работы и оплаты труда водителей.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков заключил, что переход на брутто-контракты означает, что теперь оценка и оплата транспортной работы каждого маршрута будет вестись отдельно по контракту, а выручка будет поступать в региональный бюджет, а не перевозчикам.

В рамках новых контрактов будет определено необходимое количество машин для обслуживания маршрута и график работы в зависимости от времени суток.

"Главное требование - неукоснительное соблюдение перевозчиком графика движения, в том числе в поздние часы, когда пассажиропоток и размер выручки низкий, так как это условие контракта и за его невыполнение предусмотрены серьёзные штрафные санкции", - сказал Солдатенков.

Он также подчеркнул, что результаты этой работы должны стать действительно ощутимыми для жителей. Эту задачу нужно реализовать в кратчайшие сроки.

Напомним, что брутто-контракты - это модель организации пассажирских перевозок, при которой перевозчики перечисляют всю собранную с пассажиров выручку в бюджет города или муниципалитета, а город или регион оплачивает выполнение рейсов по маршрутам. При такой системе оплата работы перевозчиков зависит не от числа пассажиров, а от выполнения транспортной работы, выраженной в значениях пробега, а иногда ещё и времени.

Кроме того, по брутто-контрактам в маршрутках действуют проездные, а также бесплатные пересадки.

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Теги:
Законодательное собрание Общественный транспорт
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