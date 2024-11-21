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Общество

Евгений Чинцов встретился с участниками образовательного проекта "Микроинфлюенсеры будущего" в ННГУ

22 ноября 2024 10:04  [106] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов встретился с участниками образовательного проекта "Микроинфлюенсеры будущего", который реализуется по инициативе регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России".

Мероприятие состоялось на площадке ННГУ им.Лобачевского, в нем приняли участие студенты нижегородских вузов.

Евгений Чинцов рассказал молодежи о своем жизненном пути, военной службе, участии в президентской программе "Время героев" и текущей работе в качестве депутата и председателя городской Думы Нижнего Новгорода.

"Обсудили на встрече с нашей нижегородской молодежью серьезные темы, касающиеся сохранения и укрепления российских традиционных духовно-нравственных ценностей и защиты исторической правды. Видно, что ребят волнует формирование гражданской позиции, патриотического сознания и вопросы информационной безопасности в современных условиях. Именно молодежь является движущей силой, в том числе и в информационном пространстве. Однако ИТ-технологии также оказывают значительное влияние на сознание и поведение молодых людей. Поэтому очень важно, чтобы они умели противостоять потоку фальсификаций и негатива, который заполняет интернет", - поделился впечатлениями от встречи спикер городской Думы.

По словам одного из авторов проекта, активиста "Молодой Гвардии" Олега Фролова, среди целей проекта – информационная безопасность молодежи, умение работать с источниками информации и противостоять дезинформации и негативным, опасным идеям.

"Коллективный Запад ведет мощную информационную кампанию, пытаясь исказить русскую культуру и ценности в сознании наших граждан. Именно поэтому развитие медиаграмотности и изучение технологий, которые используются для распространения информации, так важны для современной молодежи. Понимание того, как работают современные медиа, помогает сформировать критическую точку зрения, научиться отличать правду от манипуляций и осознанно воспринимать происходящее", - подчеркнул он.

В рамках мероприятия молодые активисты также показали студентам на практике как создавать и продвигать свой авторский контент, провели мастер-класс по съемке роликов на актуальные темы.

"Мне очень понравилось, что мероприятие объединило разные форматы: открытый диалог, лекции, мастер-классы. Общение с Евгением Александровичем и другими спикерами, являющимися настоящими экспертами в сфере медиа и политтехнологий вдохновило на то, чтобы больше заниматься общественной деятельностью. Спасибо за возможность учиться и расти в таком интересном формате!" - рассказала участница встречи, студентка НИУ ВШЭ Елизавета Жгутова.

СПРАВКА:

Проект"Микроинфлюенсеры будущего» направлен на формирование компетенций, необходимых лидерам общественного мнения для создания и продвижения гражданско-патриотического контента среди студенческой молодежи. Он является частью системной работы с молодежью в направлении патриотического воспитания и сохранения исторической памяти в рамках реализации положений народной программы партии "Единая Россия".

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Теги:
Гордума Евгений Чинцов Единая Россия
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