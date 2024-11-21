Несколько трамваев в Нижнем Новгороде скорректируют работу 22 и 23 ноября Общество

Фото: Кира Мишина

22 ноября в Нижнем Новгороде с 10:00 до 14:00 закрыто движение трамваев на участке от станции метро "Буревестник" до Московского вокзала (послеосадочный ремонт). Об этом предупредили специалисты Центра развития транспортных систем Нижегородской области.

Согласно информации, это связано с работами по корректировке контактной сети. Движение трамваев № 6 и 7 будет организовано по Сормовскому кольцу.

В ведомстве также сообщили, что 23 ноября в связи с аналогичными работами в течение дня будет закрыто движение трамваев по маршруту №2.

"В течение дня [22 ноября] работа общественного транспорта может быть затруднена в связи с неблагоприятными погодными условиями", - добавили в ЦРТС.