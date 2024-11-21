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Общество

Последствия непогоды ликвидируют в Нижегородской области

22 ноября 2024 09:48  [6] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В результате непогоды в ряде населенных пунктов Нижегородской области произошли отключения энергоснабжения.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, отключения отмечаются в Борском, Богородском, Перевозском, Городецком, Сокольском, Большемурашкинском, Лысковском, Сергачском, Семеновском, Вачском, Выксунском и Дивеевском районах области.

Также зафиксировано падение более 30 деревьев, из-за которых повреждены несколько авто. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. На местах идут работы по уборке мусора и восстановлению жизнедеятельности населения.

Специалисты филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" работают в особом режиме и ведут восстановительные работы, в которых задействованы 73 бригады.

Ситуация в областном центре находится на контроле у мэра Юрия Шалабаева. Он сообщил, что дорожники переходят на усиленный режим работы.

В Нижнем Новгороде коммунальщики всю ночь убирали поваленные ветром деревья. На данный момент, их зафиксировано порядка 40. В ликвидации последствий урагана также задействованы энергоснабжающие организации, ДУКи, транспортники.

По словам Юрия Шалабаева сегодня будет собран оперативный штаб.

По прогнозам погода будет только ухудшаться. Так, по информации Росгидрометцентра, 22 ноября по Нижегородской области снова ожидается сильный ветер с порывами до 21 м/с. В ближайшие дни прогнозируется выпадение более 50 мм осадков в виде дождя и снега. Это составляет месячную норму ноября.

Ранее сообщалось, что более 450 единиц спецтехники привлекут зимой для уборки придомовых территорий в Нижнем Новгороде

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Теги:
Городское хозяйство Непогода Энергетика
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