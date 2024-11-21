Уникальный метеорит Чинге появился в Нижегородском планетарии Культура и отдых

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Метеорит Чинге весом 85 кг появился в экспозиции Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко. Об этом сообщает городской департамент культуры.

Метеорит Чинге - это редкий экземпляр, упавший много тысяч лет назад на территории современной Тывы. Он обладает уникальной структурой и химическим составом. Посетители планетария могут не только рассмотреть метеорит в мельчайших деталях, но и прикоснуться к нему.

"Нам очень хочется продолжать удивлять нижегородцев и гостей нашего города, и новый метеорит - это продолжение нашей космической истории открытий. Теперь это уникальное небесное тело смогут увидеть нижегородцы", - рассказала директор Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко Галина Муромцева.

Как рассказали специалисты, изучение подобных небесных тел позволяет исследовать тайны формирования Солнечной системы. В экспозиции планетария метеорит Чинге будет представлен в течение полутора лет.

Напомним, Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции в конце мая.