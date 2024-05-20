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Общество

Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции

20 мая 2024 11:22  [76] Общество

Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после завершения ремонтных работ, начавшихся в январе 2023 года.

В первый день работы обновлённый планетарий посетил глава города, а также ребята одной из школ Нижнего Новгорода и их родители. Они смогли оценить стильный интерьер, космические экспонаты в фойе, автоматизированный купол Обсерватории, 3D-систему в Большом звёздном зале, круговую экспозицию по истории науки и атмосферу в зале "Астрономия".

Подавляющая часть технического оснащения и программного обеспечения планетария - отечественные разработки.

Фото: Нижегородский планетарий, Telegram-канал Юрия Шалабаева

Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции

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Теги:
Планетарий Реконструкция
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Фоторепортажи
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
20 мая 2024 11:22Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
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