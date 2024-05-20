Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции Общество

Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после завершения ремонтных работ, начавшихся в январе 2023 года.

В первый день работы обновлённый планетарий посетил глава города, а также ребята одной из школ Нижнего Новгорода и их родители. Они смогли оценить стильный интерьер, космические экспонаты в фойе, автоматизированный купол Обсерватории, 3D-систему в Большом звёздном зале, круговую экспозицию по истории науки и атмосферу в зале "Астрономия".

Подавляющая часть технического оснащения и программного обеспечения планетария - отечественные разработки.

Фото: Нижегородский планетарий, Telegram-канал Юрия Шалабаева