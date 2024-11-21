Участники из 50 регионов прибыли в Нижний Новгород на форум Президентской академии Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 ноября в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородской ярмарки состоялось торжественное открытие форума "Академия в движении", организованного Президентской академией. Ключевой темой мероприятий стала подготовка кадров в сфере государственного управления.

Как рассказали организаторы, деловая программа в треках объединила более 300 человек из 50 регионов страны - представителей региональных органов власти, филиальной сети Президентской академии, вузов Нижнего Новгорода, ведущих экспертов, профессиональных спортсменов и сообщество активной молодёжи.

В рамках мероприятия Заксобрание Нижегородской области подписало новое соглашение о сотрудничестве с Нижегородским институтом управления - филиалом Президентской Академии. Подписи под документом поставили председатель регионального парламента Евгений Люлин и директор НИУ, депутат ЗСНО Александр Парамонов.

Евгений Люлин прокомментировал, что подписание соглашения является важным шагом на пути к более успешному и продуктивному сотрудничеству с Президентской академией.

"Мы уже давно работаем вместе, и результаты этого взаимодействия говорят сами за себя: каждый третий министр, депутат или работник аппарата — это выпускник нашего отделения РАНХиГС в Нижнем Новгороде. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки кадров и значимости нашей совместной работы", – отметил спикер ЗСНО.

В рамках нового соглашения будут развивать совместные инициативы, включая парламентские дни, где депутаты и студенты обсуждают актуальные темы - от экологии до будущего экономики. Основная цель - воспитать активных участников управленческих процессов.

Министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева указала, что Президентская академия является для ведомства партнёром в части повышения квалификации, профессиональной переподготовки и разработки совместных образовательных программ для действующих государственных служащих.

Директор Нижегородского института управления Александр Парамонов добавил, что НИУ выступает флагманом подготовки будущих управленцев, здесь постоянно совершенствуется и образовательная, и воспитательная работа, при этом акцент сделан на практической подготовке.

Во второй день форума, 22 ноября, в КУПНО.Старт проходит стратсессия и совет директоров филиалов сети Президентской академии, а также итоговая защита проектов членов Молодёжного парламента при ЗСНО.