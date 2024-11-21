Строительство центра культурного развития в Кстове завершено на 40% Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Строительство нового центра культурного развития в Кстове в Нижегородской области завершено на 40%. Об этом в своем Telegram-канале заявила министр культуры региона Наталья Суханова.

На данный момент возведены стены двухэтажного здания, идет их утепление и черновая отделка. Также рабочие готовятся к подведению сетей водопровода, отопления и канализации. Ведутся работы по прокладке внутреннего электроосвещения и отопления.

"Строительство ведется на средства регионального и местного бюджетов. К концу года должны завершить монтаж кровли, остекление и закрыть тепловой контур. Строительство планируем завершить в 2025 году",- рассказала Суханова.

В центре культурного развития будет зрительный зал почти на 250 мест, репетиционный зал с зеркалами и хореографическими станками, гримерная с душевой для артистов. На втором этаже предусмотрена буфетная зона.

"А самое главное, центр станет новым домом для Кстовского театра кукол. Площадка, где сейчас идет строительство, расположена в самом центре Кстова - рядом администрация, несколько школ, детсады, кварталы жилой застройки. Поэтому новая площадка для проведения выступлений и спектаклей здесь очень нужна",- добавила Наталья Суханова.

Напомним, реставрацию здания Литературного музея им. Горького в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.