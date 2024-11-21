Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Новые спортивные объекты Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 ноября 2024 12:47  [58] Строительство центра культурного развития в Кстове завершено на 40%
22 ноября 2024 12:21  [101] Уникальный метеорит Чинге появился в Нижегородском планетарии
21 ноября 2024 18:38  [309] Выставка известного архитектора Фёдора Шехтеля открылась в НГХМ
21 ноября 2024 17:59  [312] Валентине Матвиенко представили бренд нижегородских НХП "Человечно"
21 ноября 2024 17:25  [315] Музей Добролюбова на Лыковой дамбе в Нижнем Новгороде открылся после реставрации
21 ноября 2024 10:41  [329] Музей городового магистрата откроется в Арзамасе
21 ноября 2024 07:25  [346] Следующий фестиваль INTERVALS пройдёт в Нижнем Новгороде с 24 по 27 апреля
20 ноября 2024 16:22  [393] Ледовый каток залили в нижегородском парке "Швейцария"
20 ноября 2024 16:01  [451] Реставрация церкви в имении сына Пушкина во Львовке оценена в 66 млн рублей
19 ноября 2024 18:26  [489] Новую меру поддержки добровольцев разработали в Нижегородской области
Культура и отдых

Строительство центра культурного развития в Кстове завершено на 40%

22 ноября 2024 12:47  [58] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Строительство нового центра культурного развития в Кстове в Нижегородской области завершено на 40%. Об этом в своем Telegram-канале заявила министр культуры региона Наталья Суханова.

На данный момент возведены стены двухэтажного здания, идет их утепление и черновая отделка. Также рабочие готовятся к подведению сетей водопровода, отопления и канализации. Ведутся работы по прокладке внутреннего электроосвещения и отопления.

"Строительство ведется на средства регионального и местного бюджетов. К концу года должны завершить монтаж кровли, остекление и закрыть тепловой контур. Строительство планируем завершить в 2025 году",- рассказала Суханова.

В центре культурного развития будет зрительный зал почти на 250 мест, репетиционный зал с зеркалами и хореографическими станками, гримерная с душевой для артистов. На втором этаже предусмотрена буфетная зона.

"А самое главное, центр станет новым домом для Кстовского театра кукол. Площадка, где сейчас идет строительство, расположена в самом центре Кстова - рядом администрация, несколько школ, детсады, кварталы жилой застройки. Поэтому новая площадка для проведения выступлений и спектаклей здесь очень нужна",- добавила Наталья Суханова.

Напомним, реставрацию здания Литературного музея им. Горького в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстово Строительство
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2024 10:41  [329] Музей городового магистрата откроется в Арзамасе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph