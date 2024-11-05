Музей городового магистрата откроется в Арзамасе Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Музей городового магистрата планируется открыть в Арзамасе в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявила министр культуры региона Наталья Суханова.

По ее словам, с 2013 года в здании городового магистрата располагалась экспозиция музея русского патриаршества.

"В 2023 году музей переехал в Воскресенский кафедральный собор. Мы начинаем работу над разработкой новой концепции экспозиции музея городового магистрата, а в следующем году приступим к ремонтно-реставрационным работам самого здания магистрата", - пояснила Суханова.

Средства на проведение работ будут выделены из областного бюджета.

Напомним, музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Здание городового магистрата в Арзамасе было построено в середине XVIII века и является памятником федерального значения. Городовой магистрат являлся центром общественной, торгово-купеческой и политической жизни Арзамаса.