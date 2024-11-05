График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 ноября 2024 10:41  [59] Музей городового магистрата откроется в Арзамасе
21 ноября 2024 07:25  [152] Следующий фестиваль INTERVALS пройдёт в Нижнем Новгороде с 24 по 27 апреля
20 ноября 2024 16:22  [265] Ледовый каток залили в нижегородском парке "Швейцария"
20 ноября 2024 16:01  [302] Реставрация церкви в имении сына Пушкина во Львовке оценена в 66 млн рублей
19 ноября 2024 18:26  [449] Новую меру поддержки добровольцев разработали в Нижегородской области
15 ноября 2024 18:29  [672] АПЗ провел фестиваль КВН "Кубок Пландина"
15 ноября 2024 18:17  [795] Почти 50 сельских ДК в Нижегородской области провели ремонт благодаря проекту "Культура малой Родины" в этом году
15 ноября 2024 13:34  [678] Фестиваль бразильского кино в России открылся в Нижнем Новгороде
14 ноября 2024 19:38  [806] ОМК получила высшую награду на архитектурном фестивале "Зодчество" за выпуск книги про наследие Владимира Шухова
14 ноября 2024 13:34  [724] Триумфальную арку в Канавине восстановят за 214 млн рублей
Культура и отдых

Музей городового магистрата откроется в Арзамасе

21 ноября 2024 10:41  [59] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Музей городового магистрата планируется открыть в Арзамасе в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявила министр культуры региона Наталья Суханова.

По ее словам, с 2013 года в здании городового магистрата располагалась экспозиция музея русского патриаршества.

"В 2023 году музей переехал в Воскресенский кафедральный собор. Мы начинаем работу над разработкой новой концепции экспозиции музея городового магистрата, а в следующем году приступим к ремонтно-реставрационным работам самого здания магистрата", - пояснила Суханова.

Средства на проведение работ будут выделены из областного бюджета.

Напомним, музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Здание городового магистрата в Арзамасе было построено в середине XVIII века и является памятником федерального значения. Городовой магистрат являлся центром общественной, торгово-купеческой и политической жизни Арзамаса.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Музеи
Поделиться:
Новости по теме
18 марта 2024 10:41  [990] Музей открылся в Северной башне кремля в Нижнем Новгороде после реставрации
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph