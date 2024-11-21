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Общество

"Пушкин" стал словом 2024 года по версии Института русского языка

22 ноября 2024 14:22  [57] Общество

Фото: Кира Мишина

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина в преддверии Дня словарей и энциклопедий назвал слово 2024 года. По версии экспертов-русистов, им стало слово "Пушкин". Об этом сообщил телеканал "360".

Напомним, слово года выбирают методом анализа различных источников информации, включая соцсети, СМИ и другие платформы. Оно отражает ключевые события и тенденции, актуальность и важность явлений, которые в текущем году оказали влияние на общество.

Как пояснили представители института, 2024 год можно считать годом Пушкина: статистика поисковых запросов в Сети отражает устойчиво высокий интерес к поэту и его творчеству. По информации Wordstat, только за прошлый месяц число запросов "Пушкин" превысило 10 млн.

Это не удивительно: в России широко ##https://www.niann.ru/?id=605460###праздновалось 225-летие## со дня рождения великого поэта.

Также в число ключевых слов 2024 года вошли "квадробер", "выборы", "искусственный интеллект" и "семья".

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Теги:
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