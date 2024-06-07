Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине Культура и отдых

В музее-заповеднике "Болдино" 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, стартовала программа Международного фестиваля искусств "Пушкин без границ".

К 225-летнему юбилею поэта были выполнены работы по благоустройству территории, отреставрированы музейные объекты, обновлены экспозиции, отремонтированы здания на территории музея-заповедника: господский дом, "горбатый" мостик и здание вотчиной конторы, где Пушкин останавливался во время своего третьего приезда в 1834 году в село Большое Болдино; господский дом сына Пушкина - Александра Александровича. Также открылся отреставрированный Дом культуры, построенный к 100-летию поэта.

Вечером в усадьбе на специально возведённой сцене на воде состоялась концертная программа "Отражения". Над парковыми прудами звучала музыка в исполнении оркестра под руководством Юрия Башмета, а также стихи Пушкина, которые читали знаменитые артисты.

Фото: Кира Мишина, пресс-служба правительства Нижегородской области