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Культура и отдых

Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине

07 июня 2024 13:34  [65] Культура и отдых

В музее-заповеднике "Болдино" 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, стартовала программа Международного фестиваля искусств "Пушкин без границ". 

К 225-летнему юбилею поэта были выполнены работы по благоустройству территории, отреставрированы музейные объекты, обновлены экспозиции, отремонтированы здания на территории музея-заповедника: господский дом, "горбатый" мостик и здание вотчиной конторы, где Пушкин останавливался во время своего третьего приезда в 1834 году в село Большое Болдино; господский дом сына Пушкина - Александра Александровича. Также открылся отреставрированный Дом культуры, построенный к 100-летию поэта.

Вечером в усадьбе на специально возведённой сцене на воде состоялась концертная программа "Отражения". Над парковыми прудами звучала музыка в исполнении оркестра под руководством Юрия Башмета, а также стихи Пушкина, которые читали знаменитые артисты.

Фото: Кира Мишина, пресс-служба правительства Нижегородской области

Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Господский дом сына Пушкина во Львовке
Господский дом сына Пушкина во Львовке
Господский дом сына Пушкина во Львовке
Господский дом сына Пушкина во Львовке
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Елена Ямпольская и Глеб Никитин
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Усадьба Пушкина
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Дом Культуры в Большом Болдине
Дом Культуры в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Андрей Малахов и Дарья Златопольская
Евгений Миронов
Андрей Малахов
Марина Неёлова
Усадьба Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Усадьба Пушкина в Большом Болдине
Ирина Пегова и Евгений Ткачук
Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева
Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева
Победительница проекта Синяя птица Анастасия Тюрина
Пелагея
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Евгений Миронов и Лука Моромов, победитель проекта Синяя птица
Константин Хабенский
Певица Пелагея
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине

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Теги:
Большое Болдино Музеи Юбилеи и праздники
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Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
07 июня 2024 13:34Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
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