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Экономика

Почти 60% бюджета Нижнего Новгорода в 2025 году будет направлено на соцсферу

22 ноября 2024 16:58  [89] Экономика

21 ноября 2024 года состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Инны Ванькиной.

В мероприятии приняли участие председатель городской Думы Евгений Чинцов и его заместитель Николай Сатаев. Депутаты рассмотрели десять вопросов, в том числе проект бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год.

По словам директора городского департамента финансов Юрия Мочалкина, большая часть расходов бюджета в размере 39,2 млрд рублей (58%) будет направлена на социальную сферу: образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт. Доходы бюджета города на будущий год запланированы в размере 66,6 млрд рублей, расходы – 69,9 млрд рублей, дефицит – 3,3 млрд рублей. Собственные доходы - 34 млрд рублей, межбюджетные трансферты - 32,6 млрд рублей.

Подводя итоги комиссии, Инна Ванькина отметила, что бюджет на 2025 продолжает сохранять социальную направленность.

"Члены постоянной комиссии во время рассмотрения бюджета проявили большую заинтересованность, уточняя информацию по разным статьям расходов. Отрадно, что на социальную сферу выделяется все больше средств. Особенно важно, что растут зарплаты специалистов. Довольно долго уровень оплаты труда в бюджетной сфере оставлял желать лучшего, но сегодня ситуация положительно меняется. Мы просили об этом городскую администрацию и депутатов услышали, что приносит удовлетворение от совместной работы. Также ощутимо увеличены затраты на капитальный ремонт социальных учреждений, антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях", – прокомментировала председатель постоянной комиссии по социальной политике.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев высказал предложение вынести на рассмотрение комиссии вопрос о мерах по совершенствованию организации питания детей в школе №75. По его словам, на это требуется обратить внимание департаменту образования в следующем году.

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Теги:
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