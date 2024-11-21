Евгений Люлин: "Нет никого ближе на свете чем мама" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем матери.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с самым нежным и добрым праздником – Днем матери!

Матери дают нам жизнь, и мы благодарны им за этот бесценный дар. Нет никого ближе на свете чем мама, которая заботится о нас в детстве и продолжает это делать всю свою жизнь. В Год Семьи нужно сказать огромное спасибо многодетным матерям, которые берут на себя ответственность за воспитание нескольких детей, не делят ребят на родных и приемных, одинаково отдавая всем свою любовь и тепло души.

Обеспечить поддержку матерей, создать условия для материнства и многодетности – главные задачи государства. Совместно с многодетными семьями, матерями-героинями Законодательное собрание Нижегородской области корректирует законодательство, открывая новые возможности для получения второго земельного участка, новых льгот и пособий.

Эта работа должна продолжаться постоянно! Счастье матерей – залог счастья их детей, а значит и счастливого будущего всего нашего общества!", - сказал председатель регионального парламента.