График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 ноября 2024 09:13  [74] Юрий Шалабаев: "День матери — один из самых добрых и тёплых праздников"
24 ноября 2024 08:30  [97] Евгений Люлин: "Нет никого ближе на свете чем мама"
24 ноября 2024 07:49  [152] Глеб Никитин: "С мамы начинается жизнь каждого человека"
23 ноября 2024 15:32  [327] Прямые авиарейсы могут связать Россию и Бразилию
23 ноября 2024 14:06  [470] ГИБДД предупредила нижегородских водителей о снегопаде 23 ноября
23 ноября 2024 13:02  [324] Энергетики "Нижновэнерго" ликвидировали последствия непогоды в регионе
22 ноября 2024 18:15  [583] Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с Глебом Никитиным
22 ноября 2024 16:44  [424] Движение ограничат на ж/д переезде в Балахне 25-26 ноября
22 ноября 2024 16:32  [429] Почетным знаком "Народный фронт. Всё для Победы" в Нижегородской области отмечены 28 коллективов
22 ноября 2024 16:14  [473] Коммунальщики убирают поваленные деревья и откачивают воду в районах Нижнего Новгорода
Общество

Евгений Люлин: "Нет никого ближе на свете чем мама"

24 ноября 2024 08:30  [97] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем матери.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с самым нежным и добрым праздником – Днем матери!

Матери дают нам жизнь, и мы благодарны им за этот бесценный дар. Нет никого ближе на свете чем мама, которая заботится о нас в детстве и продолжает это делать всю свою жизнь. В Год Семьи нужно сказать огромное спасибо многодетным матерям, которые берут на себя ответственность за воспитание нескольких детей, не делят ребят на родных и приемных, одинаково отдавая всем свою любовь и тепло души.

Обеспечить поддержку матерей, создать условия для материнства и многодетности – главные задачи государства. Совместно с многодетными семьями, матерями-героинями Законодательное собрание Нижегородской области корректирует законодательство, открывая новые возможности для получения второго земельного участка, новых льгот и пособий.

Эта работа должна продолжаться постоянно! Счастье матерей – залог счастья их детей, а значит и счастливого будущего всего нашего общества!", - сказал председатель регионального парламента.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph