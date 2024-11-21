Нижегородка лишилась сбережений после установки на телефон неизвестного приложения

Нижегородка лишилась сбережений после установки на телефон неизвестного приложения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

48-летняя женщина обратилась с заявлением в отдел полиции № 2 Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

По ее словам, в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником регистратуры районной поликлиники.

Звонивший предложил установить на телефон приложение для доступа к электронной медицинской карте, а также дополнительным скидкам в аптеках.

Получив от женщины согласие, звонивший отправил ей сообщение с файловым вложением, открыв которое, произошла установка некого приложения.

Псевдоработник регистратуры заверил нижегородку, что после обновления и перезагрузки доступ к медкарте будет открыт.

По окончании всех манипуляций гражданка обнаружила, что с ее банковской карты пропало 124 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что нижегородка лишилась денег после звонка выдававшего себя за сотрудника Пенсионного фонда злоумышленника.

Как сообщили в управлении МВД России по Нижнему Новгороду, 60-летняя женщина, ожидавшая решение по заявке на рассмотрение трудового стажа, сообщила мошеннику, представившемуся сотрудником Пенсионного фонда, код из смс-сообщения якобы для записи на прием. После чего со счета гражданки было списано 91 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает граждан к бдительности и обращает внимание, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России. Если Вам звонят и представляются сотрудником ПРФ, необходимо прервать разговор.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода после разговора с телефонными мошенниками лишился 1,4 млн рублей.

Потерпевший 63-летний мужчина обратился в полицию о рассказал правоохранителям, что утром ему позвонил сотрудник мониторинговой организации и сообщил о подозрительных действиях с его банковским счетом.

В течение дня мужчину держали на связи и убедили его взять два кредита на 818 тысяч рублей и 403 тысячи рублей. Затем мужчина перевел заемные средства вместе со своими личными сбережениями через банкоматы на указанные звонившими "безопасные" счета".