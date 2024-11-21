Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Нижегородка лишилась сбережений после установки на телефон неизвестного приложения

24 ноября 2024 14:18  [54]

Нижегородка лишилась сбережений после установки на телефон неизвестного приложения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

48-летняя женщина обратилась с заявлением в отдел полиции № 2 Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

По ее словам, в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником регистратуры районной поликлиники.

Звонивший предложил установить на телефон приложение для доступа к электронной медицинской карте, а также дополнительным скидкам в аптеках.

Получив от женщины согласие, звонивший отправил ей сообщение с файловым вложением, открыв которое, произошла установка некого приложения.

Псевдоработник регистратуры заверил нижегородку, что после обновления и перезагрузки доступ к медкарте будет открыт.

По окончании всех манипуляций гражданка обнаружила, что с ее банковской карты пропало 124 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что нижегородка лишилась денег после звонка выдававшего себя за сотрудника Пенсионного фонда злоумышленника. 

Как сообщили в управлении МВД России по Нижнему Новгороду, 60-летняя женщина, ожидавшая решение по заявке на рассмотрение трудового стажа, сообщила мошеннику, представившемуся сотрудником Пенсионного фонда, код из смс-сообщения якобы для записи на прием. После чего со счета гражданки было списано 91 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает граждан к бдительности и обращает внимание, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России. Если Вам звонят и представляются сотрудником ПРФ, необходимо прервать разговор.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода после разговора с телефонными мошенниками лишился 1,4 млн рублей. 

Потерпевший 63-летний мужчина обратился в полицию о рассказал правоохранителям, что утром ему позвонил сотрудник мониторинговой организации и сообщил о подозрительных действиях с его банковским счетом.

В течение дня мужчину держали на связи и убедили его взять два кредита на 818 тысяч рублей и 403 тысячи рублей. Затем мужчина перевел заемные средства вместе со своими личными сбережениями через банкоматы на указанные звонившими "безопасные" счета".

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph