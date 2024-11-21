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Спорт

ФК "Пари НН" завершил домашний матч с "Динамо Махачкала" со счётом 0:0

25 ноября 2024 07:49  [81] Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

24 ноября нижегородский ФК "Пари НН" провёл 16 тур Мир РПЛ - первый матч второго круга - с ближайшим соперником по турнирной таблице - махачкалинским "Динамо".

Несмотря на плохую погоду, на стадионе "Нижний Новгород" собралось 5742 зрителя. Наши футболисты вышли на поле в тематической форме "Вместе за Нижний".

Игра шла очень вязко: в первом тайме у нижегородцев была только одна возможность отличиться: после удара Калинского мяч отскочил к Магкееву, но тот не преуспел на добивании – и защитник соперника перевёл удар на угловой.

Во втором тайме нижегородцы овладели инициативой, но счёт на табло так не изменился. На 79 минуте наш Никита Ермаков пробил в ближний угол, но вратарь "Динамо" Волк перевёл мяч на угловой. На 89 минуте Эктов сделал подачу с фланга, а Карич пробил головой – но мяч угодил в перекладину.

В итоге ничья – 0:0, "Пари НН" сохраняет девятое место в турнирной таблице.

Комментируя прошедшую игру, главный тренер нижегородской команды Виктор Ганчаренко отметил, что его подопечные хорошо действовали в обороне и были чуть ближе к победе, "чуть больше наиграли на забитый мяч".

"Мне понравилось отношение футболистов к сегодняшнему результату. Когда команда в домашнем матче не выигрывает и ребята недовольны после игры в раздевалке, это хороший показатель. Это выводит команду на другой уровень и мотивирует в последующих матчах", - подчеркнул он.

Теперь нижегородцам предстоят выездные матчи с "Ростовом" (30 ноября) и "Спартаком" (7 декабря), после этого команде предстоят зимние сборы.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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