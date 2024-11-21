Долги по кредитам для участников СВО будут списаны Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании задолженностей для участников СВО по кредитам на сумму до 10 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов, сообщает телеканал "360".

Закон предполагает прекращение кредитных обязательств военнослужащих и мобилизованных, проходящих военную службу в ВС России, заключивших контракт на выполнение задач в зоне СВО ранее 1 декабря 2024 года.

Долговые обязательства перестанут действовать в том случае, если судебный акт о взыскании задолженности по ним вступил в законную силу также до 1 декабря 2024 года. Ещё одно условие: задолженность не должна превышать 10 млн рублей со дня подписания указанного контракта.

Исполнительное производство по долгам, если таковое было, также прекратят - как и в случае, если военнослужащего-должника признают инвалидом первой группы или объявят умершим через суд.