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Общество

Приложение "Радар.НФ" поможет нижегородцам сообщить о чрезвычайных ситуациях

25 ноября 2024 11:19  [105] Общество

Фото: Аппарат антитеррористической комиссии в Нижегородской области

Жители Нижегородской области могут оперативно оповестить силовые структуры о чрезвычайных ситуациях через мобильное приложение "Радар.НФ"

Как  сообщается на официальном портале Национального антитеррористического комитета, приложение создано Общероссийским движением  "Народный фронт "За Россию".

Приложение дает возможность в режиме реального времени фиксировать визуально обнаруженные населением беспилотники и передавать информацию о них в дежурные центры системы противовоздушной обороны для принятия мер по их уничтожению или подавлению.

В настоящее время это приложение установили более 630 тысяч россиян. С помощью приложения зафиксировано свыше 16 тысяч сообщений, благодаря которым было уничтожено более 270 беспилотников.

Кроме того, при помощи приложения можно передать сведения в соответствующие органы об иных чрезвычайных ситуациях и противоправных проявлениях.

Например, сообщить в МВД России или МЧС России о съемке подозрительными лицами объектов и зданий, о демонстрации оружия, об обнаружении самодельного взрывного устройства и обломков беспилотных летательных судов. Также в приложении есть функция получения push-уведомлений от МЧС России о возникновении ЧС, в том числе ракетной опасности, а также просмотра памяток и рекомендаций населению по действиям при артиллерийском обстреле и справочной информации о типах беспилотных аппаратов.

Приложение "Радар.НФ", которое предлагают установить на личное мобильное устройство, доступно в RuStore и AppGallery, в Telegram на помощь пользователей придет бот.

Ранее сообщалось, что приложением "Госуслуги.Дом" пользуются более 130 тысяч нижегородцев.

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Теги:
Приложение ЧС
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