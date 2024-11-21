Приложение "Радар.НФ" поможет нижегородцам сообщить о чрезвычайных ситуациях Общество

Фото: Аппарат антитеррористической комиссии в Нижегородской области

Жители Нижегородской области могут оперативно оповестить силовые структуры о чрезвычайных ситуациях через мобильное приложение "Радар.НФ"

Как сообщается на официальном портале Национального антитеррористического комитета, приложение создано Общероссийским движением "Народный фронт "За Россию".

Приложение дает возможность в режиме реального времени фиксировать визуально обнаруженные населением беспилотники и передавать информацию о них в дежурные центры системы противовоздушной обороны для принятия мер по их уничтожению или подавлению.

В настоящее время это приложение установили более 630 тысяч россиян. С помощью приложения зафиксировано свыше 16 тысяч сообщений, благодаря которым было уничтожено более 270 беспилотников.

Кроме того, при помощи приложения можно передать сведения в соответствующие органы об иных чрезвычайных ситуациях и противоправных проявлениях.

Например, сообщить в МВД России или МЧС России о съемке подозрительными лицами объектов и зданий, о демонстрации оружия, об обнаружении самодельного взрывного устройства и обломков беспилотных летательных судов. Также в приложении есть функция получения push-уведомлений от МЧС России о возникновении ЧС, в том числе ракетной опасности, а также просмотра памяток и рекомендаций населению по действиям при артиллерийском обстреле и справочной информации о типах беспилотных аппаратов.

Приложение "Радар.НФ", которое предлагают установить на личное мобильное устройство, доступно в RuStore и AppGallery, в Telegram на помощь пользователей придет бот.

Ранее сообщалось, что приложением "Госуслуги.Дом" пользуются более 130 тысяч нижегородцев.