Заезжую карманницу из Свердловска задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Полиция Нижнего Новгорода задержала подозреваемую в серии карманных краж, совершённых на территории Канавинского и Нижегородского районов областного центра, а также в городе Бор. Как рассказали в ГУ МВД по региону, задержание произошло в начале ноября. Было установлено, что 55–летняя жительница Свердловской области промышляла в общественном транспорте, вынимая из женских сумок сотовые телефоны. Полицейские установили причастность задержанной к трём фактам, совершенным в двух районах Нижнего Новгорода, а также на Бору. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), подозреваемая арестована. Карманнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Женщина полностью признала вину. Отмечается, что она была ранее судима по аналогичной статье. Украденные телефоны общей стоимостью 73 тысячи рублей она не успела сбыть, средства связи были изъяты и возвращены законным владелицам.