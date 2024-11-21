Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 ноября 2024 10:15  [121] Заезжую карманницу из Свердловска задержали в Нижнем Новгороде
25 ноября 2024 09:33  [128] Житель Дзержинска "инвестировал" на счета мошенников более 1,5 млн рублей
25 ноября 2024 09:16  [149] Кафе быстрого питания загорелось в ТРЦ на улице Коминтерна 
24 ноября 2024 18:07  [457] Нижегородские пожарные отстояли от огня заправку
24 ноября 2024 16:53  [669] Житель Выксы лишился крупной суммы при попытке купить машину у мошенника
24 ноября 2024 13:28  [444] Решивший купить ноутбук житель Дзержинска стал жертвой мошенников
24 ноября 2024 12:19  [508] Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области
22 ноября 2024 10:47  [527] Нижегородец лишился крупной суммы из-за популярной мошеннической схемы
22 ноября 2024 07:49  [555] Экс-главу УМВД по Нижнему Новгороду арестовали за должностное преступление на новой работе
21 ноября 2024 08:03  [549] Сотрудника ГУ МЧС по Нижегородской области задержали за разглашение гостайны
Происшествия

Заезжую карманницу из Свердловска задержали в Нижнем Новгороде

25 ноября 2024 10:15  [121] Происшествия
Полиция Нижнего Новгорода задержала подозреваемую в серии карманных краж, совершённых на территории Канавинского и Нижегородского районов областного центра, а также в городе Бор.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, задержание произошло в начале ноября. Было установлено, что 55–летняя жительница Свердловской области промышляла в общественном транспорте, вынимая из женских сумок сотовые телефоны.

Полицейские установили причастность задержанной к трём фактам, совершенным в двух районах Нижнего Новгорода, а также на Бору. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), подозреваемая арестована. Карманнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Женщина полностью признала вину. Отмечается, что она была ранее судима по аналогичной статье.

Украденные телефоны общей стоимостью 73 тысячи рублей она не успела сбыть, средства связи были изъяты и возвращены законным владелицам.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
05 июля 2024 18:06  [976] Нижегородку подозревают в краже 11 велосипедов из тамбуров жилых домов
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph