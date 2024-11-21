Проект реставрации Дома чекиста в центре Нижнего Новгород прошел госэкспертизу Общество

Фото: Алексей Чугунов

Проект реставрации и приспособления для современного использования "Дома чекиста" на улице Малой Покровской,16 в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Об этом сообщает Единый реестр заключений проектной документации.

Застройщиком выступает нижегородское ООО "СЗ "Воробьевка 16".

Проектную документацию подготовили специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, а также нижегородских ООО Молодежная строительная компания "Мост К" и ООО Научно-производственное объединение "Архстрой".

Напомним, в начале августа 2024 года подрядчик начал готовить "Дом чекиста" в Нижнем Новгороде к ремонту. До этого здание было выкуплено в собственность Нижегородской области.