Кампания по борьбе с алкогольной зависимостью стартовала в России Общество

АНО "Национальные приоритеты" совместно с Минздравом России в рамках национального проекта "Демография" запустили социальную кампанию, направленную на борьбу с алкогольной зависимостью, - "Жизнь без алкоголя".

Кампания стартовала на ТВ, на радио, в наружной рекламе и в интернете. В информационных материалах описаны типичные ситуации, в которых человек под воздействием алкоголя совершил необдуманный поступок и, например, испортил впечатление о важном моменте из своей жизни.

"Основная идея нашей кампании – показать на конкретных примерах, что алкоголь, крепкая связь с ним делает человека слабым. В жизни происходят разные ситуации, воспоминания о которых могут быть испорчены из-за употребления алкоголя: важное свидание, день рождения, свадьба или корпоратив, общение с близкими и время, проведенное со своими детьми, – все те ценные моменты, о которых хочется сохранить самые приятные впечатления. Мы надеемся, что эта кампания поможет людям задуматься о том, что для них действительно важно, что жить без алкоголя – здорово", – сказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

В последние годы в нашей стране наблюдается планомерное снижение объемов потребления алкоголя. По данным ВЦИОМ, с декабря 2020-го по август 2024 года количество людей, которые не пьют алкоголь или стали меньше его употреблять, выросло с 48% до 65%. Этому во многом способствовала информированность людей и те меры, которые реализуются по национальному проекту "Демография".

В России осуществляется целый комплекс мероприятий, который помогает в борьбе с потреблением алкогольной продукции. За время активной реализации антиалкогольных мер в период с 2008-го по 2023 год потребление алкоголя сократилось с 15,7 до 8,63 литра этанола в год на душу населения. В целом по стране одновременно снижается потребление крепких алкогольных напитков: с 9,9 литра этанола в 2008 году до 4,9 литра в 2023 году.

"Злоупотребление алкоголем является важнейшим фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта и других. В регионах с более высоким потреблением алкоголя на душу населения ниже ожидаемая продолжительность жизни людей и выше – смертность, в том числе от внешних причин. Согласно концепции сокращения потребления алкоголя потребление этанола в России к 2030 году должно сократиться до 7,8 литра на человека в год против 8,44 литра в 2023 году. Отрадно, что по данным социологов, за последние 20 лет доля непьющих россиян выросла в 1,8 раза, с 27 до 48 процентов. В будущем году запускается новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", в котором будут предусмотрены мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с их факторами риска", - пояснил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

Для бесплатного получения медпомощи при алкогольной зависимости можно обратиться в государственный наркологический диспансер, а проверить, насколько пострадало здоровье из-за злоупотребления алкоголем, и получить рекомендации по здоровому образу жизни можно по телефону горячей линии 8 800 200 0 200 и в центрах здоровья по всей стране.

На официальном портале Минздрава России о здоровье takzdorovo.ru каждый может найти полезные советы экспертов и статьи о влиянии алкоголя на развитие неинфекционных заболеваний и о том, какие последствия он несет.