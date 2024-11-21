Как правильно мотивировать и удерживать сотрудников на предприятиях – обсудили на встрече клуба "PRO Нижний" от Эн+ Бизнес

В Нижнем Новгороде состоялась третья встреча дискуссионного клуба городских изменений "PRO Нижний" от компании Эн+. Модератором выступила директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Санарова.

На этот раз представители малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, hr-сообщества, сферы образования обсуждали, как работать в условиях дефицита кадров на рынке труда.

"Для всех сегодня очевидно, что практика "перекупа" лучших кадров друг у друга – это путь в никуда. Многие предприниматели уже сейчас столкнулись с так называемым "кадровым терроризмом", когда по угрозой увольнения сотрудник постоянно просит повышения заработной платы. Если люди в компании работают только за деньги, то компания обречена. Помимо материального благополучия, должны быть и другие стимулы: вклад в общее дело, саморазвитие, социальный статус и другие", - отметила управляющий партнер федерального кадрового агентства "Найм Олайн", участница встречи Елена Шмакова.

На встрече участники обменялись лучшими практиками по мотивации, развитию и удержанию персонала. Так, hr-директор АО "Русполимет" Нина Кубанцева рассказала об уникальных работающих программах предприятия: "Мультифункциональность" - по повышению производительности труда действующих сотрудников за счет оптимизации производственных процессов, и "Основной капитал" - по закреплению рабочей элиты на предприятиях, благодаря которой удалось достичь 0% текучести среди персонала, участвующего в программе.

"Сегодня стоимость замены сотрудника составляет около 35% годовой заработной платы этого сотрудника, поэтому все понимают, что удержание персонала – главный вектор приложения усилий. Внутренние программы развития, точечная работа с отзывами сотрудников, укрепление hr-бренда работодателя – вот те направления, которым стоит уделить пристальное внимание", - поделился участник встречи, руководитель агентства репутационного маркетинга Daynet Евгений Козырев.

Много кейсов было посвящено работе с молодежью. Председатель совета работающей молодежи Нижегородской области Артем Канашкин поделился своей практикой выстраивания работы молодежного совета и взаимодействия с профильными ВУЗами и ССУЗами.

"В Нижегородской промышленности сегодня не хватает 18 тысяч рабочих рук, поэтому такие мероприятия очень полезны. Каждый из нас нарабатывал свой опыт месяцами и годами, а на таких клубах мы взаимно обогащаемся: делимся наиболее интересными программами, готовыми положениями, получаем обратную связь от экспертов. Это очень дорогого стоит, ведь в конечном итоге каждый уйдет с новыми для себя идеями и полезными мыслями", - поделился впечатлениями по итогам клуба Артем Канашкин.

Итогом встречи клуба стали договоренности о совместной работе Центра опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области и ряда работодателей. Также участники обменялись контактами для получения последующих консультаций у экспертов.

"Цель нашего общественного клуба "PRO Нижний" - создание в городах ответственности площадки для коммуникации городских лидеров, готовых к деятельному участию в развитии городов. Мы проводим встречи с экспертами, обменивается лучшими практиками, разрабатываем новые совместные проекты, которые будут работать на благо города. Уверена, что сегодня каждый унес для себя много практических идей. А следующая встреча нашего клуба будет посвящена вопросам устойчивого развития в бизнесе", - рассказала Ольга Санарова.