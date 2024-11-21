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Общество

Новую дорогу к ферме построили в Большеболдинском округе за 32,5 млн рублей

26 ноября 2024 08:33  [73] Общество

Новую дорогу, ведущую к животноводческому комплексу ООО "Мир", построили в Большеболдинском округе Нижегородской области. Ранее дорога здесь была грунтовая, что затрудняло передвижение по ней в периоды дождей.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, работы проводились по программе "Комплексное развитие сельских территорий". На строительство дороги было выделено 32,5 млн рублей, из них 27 млн рублей - из федерального бюджета, 1,3 млн рублей - из областного, 1,3 млн рублей - из муниципального, еще 3,6 млн рублей составили внебюджетные средства.

Протяжённость дороги из асфальтобетона составляет 964 м, ширина – 4,5 м. Проект был разработан администрацией Большеболдинского округа.

"Новая дорога улучшит работу сельхозпредприятия, повысив доход от продажи молока, и создаст комфортные условия для работников и обслуживающих комплекс компаний", - прокомментировала глава МСУ Большеболдинского округа Алла Морозова.

По её словам, новый объект значительно улучшает связь с сетью других дорог округа. Она является второй в округе, построенной к животноводческому комплексу: в 2022 году построили дорогу к ООО "Племзавод "Пушкинское" в селе Знаменка. Кроме того, в 2025 году планируется модернизировать подъезд к животноводческому комплексу СПК "Березники" в селе Старое Ахматово.

По данным Минсельхоза РФ, всего с 2020-го по 2024 год на реализацию госпрограммы "КРСТ" в Нижегородской области направлено более 3,5 млрд рублей, из них 1,1 млрд - в текущем году. Благодаря этой поддержке в сёлах и малых городах региона строятся и ремонтируются школы, детские сады, дома культуры и объекты инженерной инфраструктуры.

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Теги:
Большебодинский муниципалитет Дороги КРСТ
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