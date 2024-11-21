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Культура и отдых

АО "РУМО" выступило партнером поэтического конкурса

26 ноября 2024 11:38  [78] Культура и отдых

В Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина состоялся финал Всесоюзного поэтического конкурса "Души прекрасные порывы". На сцене выступили 6 финалистов категории "Чтение поэзии. Профессиональные чтецы", из них было выбрано трое победителей.

Каждому участнику конкурса были вручены уникальные подарки от завода "РУМО", приуроченные к знаковому 150-летнему юбилею предприятия. Гала-концерт наполнился светом благодаря присутствию ярких мастеров, входивших в жюри и наставников: Сергея Безрукова, Михаила Боярского, Эрнеста Мацкявичюса, Анны Егоян, Алексея Трифонова, Александра Баршака, Анастасии Бусыгиной, Дарьи Храмцовой и Алексея Морозова.Ведущей вечера стала талантливая актриса театра и кино Ольга Смирнова, а музыкальное сопровождение обеспечивал оркестр La Voce Strumentale под чутким руководством Дмитрия Синьковского. Финал конкурса "Души прекрасные порывы" стал подлинным праздником поэзии и оперы, объединившим творчество, талант и неподражаемую атмосферу волшебства.

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Теги:
РУМО
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