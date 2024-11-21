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Политика

Глава Кстовского МСУ рассказал о причинах возможного объединения с Нижним Новгородом

26 ноября 2024 12:55  [107] Политика

Фото: страница Ивана Уланова Вконтакте

Глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов рассказал о причинах возможного объединения с Нижним Новгородом. 

Как написал глава Кстовского МСУ на своей странице Вконтакте, данное решение не является случайным.

"Наш округ растёт, мы наблюдаем массовую миграцию населения к нам. Это и Анкудиновский парк и Савин-парк, плотная застройка в деревне Крутой и Опалихе, Ельне и Елховке, Ройке и Селекции. К нам переехали и стали нашими жителями десятки тысяч людей. При этом место работы у многих остается Нижний Новгород, а значит сопоставимого с расходами роста собираемых в бюджет налогов не произошло. При росте числа жителей и нагрузки на всю инфраструктуру, мы не имеем достаточного бюджета чтобы своими силами развивать округ", - отметил Иван Уланов.

По его словам, объединение территории с Нижним Новгородом упрощает решение этой проблемы. Глава Кстовского округа подчеркнул, что в результате преобразования планируется создание единого бюджета, учитывающего интересы всех территорий, а также выравнивается бюджетная обеспеченность. Кроме того, будет повышаться инвестиционная привлекательность территории.

"Единые органы местного самоуправления, социальная, экономическая и инженерная инфраструктуры, транспортная система позволят более системно и масштабно реализовывать программы благоустройства и строительства дорог, строительства объектов социального и культурного назначения", - резюмировал глава Кстовского МСУ.

Напомним, что Кстовский муниципальный округ может войти в состав Нижнего Новгорода.

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Теги:
Кстовский муниципалитет МСУ
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