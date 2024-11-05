Кстовский муниципальный округ может войти в состав Нижнего Новгорода Политика

Кстовский муниципальный округ предлагается включить в состав Нижнего Новгорода. Об этом сообщает администрация Кстовского округа.

Согласно информации, 20 ноября в представительном органе Кстовского муниципального округа, Совете депутатов, состоялось заседание фракции партии "Единая Россия". Депутаты обсудили проект инициативы о преобразовании муниципальных образований путем объединения городского округа город Нижний Новгород с Кстовским муниципальным округом Нижегородской области.

Проект инициативы также был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по местным органам власти.

Отмечается, что теперь документ будет вынесен на рассмотрение на заседание Совета депутатов Кстовского муниципального округа, которое должно состояться 26 ноября. Если депутаты одобрят инициативу, то в установленном порядке документ будет направлен в Городскую думу Нижнего Новгорода и главе города, также будут назначены публичные слушания.