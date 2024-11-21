ФМБА назвало дату начала применения российской онковакцины Общество

ФМБА назвало дату начала применения российской онковакцины Фото: Кира Мишина

В России проходят испытания отечественной терапевтической вакцины от рака. Её начнут использовать уже в 2025 году. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, сообщает телеканал "360".

Скворцова рассказал, что вирусологи почти закончили трёхлетний цикл исследований препарата.

"Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать её применять у пациентов", — сказала глава Федерального медико-биологического агентства.

Согласно информации,проведённые ранее испытания на животных со злокачественной аденокарциномой кишечника показали, что вакцина вызывает резкое замедление развития опухоли и уменьшает её объём на 75-80%.

По словам Вероники Скворцовой, специалисты также исследуют действие препаратов на меланому и злокачественные новообразования головного мозга - глиобластомы.

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее комментировал, что первые испытания вакцины проведут на пациентах, которые страдают мелкоклеточным раком лёгких и кожи. Он объяснил, что с меланомой технически работать легче, чем с другими видами рака.